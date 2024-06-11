Грозит кровоизлиянием: Врач предупредил о неочевидной опасности детских травм

Дети часто подвержены травмам, и подобные случаи имеют свои воспитательные моменты. Главное, чтобы повреждения не были серьёзными, в ином случае педагогика будет обходиться для них очень дорого, предупредил портал Regions врач-невролог Видновской КБ Дмитрий Кузьмин.

Он вспомнил случай, когда на осмотр принесли месячного малыша, которого не пристегнули к переноске — и он упал лицом на асфальт. Ребёнка экстренно осмотрели невролог и педиатр. У него обнаружили повреждение слизистой полости рта и диагностировали черепно-мозговую травму. Пришлось госпитализировать его вместе с матерью.

"Дело в том, что у детей частыми осложнениями механических травм являются отсроченные кровотечения из сосудов головного мозга. Это довольно серьёзная патология, которая может привести к самым печальным последствиям", — пояснил Кузьмин.

По его словам, центр тяжести у малышей смещён на голову. Поэтому они падают на неё. Главная опасность при этом в том, что головной мозг у детей ещё не занимает всю черепную коробку и поэтому весьма подвижен. И при ушибе в нём может произойти кровоизлияние. В этом случае, даже если вовремя выявить отсроченное кровотечение, остаётся опасность внутричерепного давления, судорог на фоне повышения температуры, головной боли, снижении адаптации к нагрузкам. Поэтому детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами должен регулярно осматривать невролог.