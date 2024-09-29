Интересный выбор: Татуировки на теле молодят Киркорова, уверен мастер

Татуировки Филиппа Киркорова смотрятся органично и даже молодят его, уверен тату-мастер Владимир Ермак. При этом он отказался судить, отстал певец от трендов или нет, однако выбор эскизов посчитал интересным. Главное, по словам эксперта, чтобы изображения нравились самому артисту.

«Татуировки его однозначно молодят... Мода меняется, а татуировка — это то, что с тобой на всю жизнь, поэтому я считаю, что более фундаментальные вещи должны способствовать набиванию татуировок. Если ты пытаешься угнаться за трендами, то тебя ждёт перекрытие. Когда тренды сменятся, ты будешь думать, что теперь с этим делать. Может случиться так, что не получится ничего переделать», — объяснил собеседник портала «Страсти».