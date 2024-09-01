«Руки-базуки» и попа, как у Ким: Какие пластические операции сделал Киркоров ради нового тела

В последние пару лет Филипп Киркоров активно занимается своим преображением. 57-летний певец не только похудел, но и сделал ряд пластических операций, омолодившись минимум на два десятка лет. Что именно поп-король сотворил с внешностью, выяснили журналисты РИАМО.

Фанаты считают, что первым делом бывший супруг Аллы Пугачёвой сделал блефаропластику, убрав мешки под глазами и морщины. Правда это или нет, доподлинно никто не знает, но нависшие веки у артиста действительно исчезли. Изменилось и в целом лицо исполнителя: овал стал более подтянутым благодаря подтяжкам и филлерам. Заметна и ринопластика, которая изменила форму и размер носа. Некоторые уверены, что Киркоров не отказывается даже от инъекций в губы, ведь они стали более объёмными, а контур — отчётливее.

«Скулы тоже повидали хирурга — они теперь намного резче, чем раньше», — говорится в статье.

Кроме того, певец увеличил объёмы груди. Пластический хирург сделал ему коррекцию позвоночника, убрал жир с живота и сформировал кубики пресса при помощи специально аппарата. Также Киркоров «надул» себе ягодицы, как у Ким Кардашьян, перекачав жир с живота и боков.

В этом году на «Новой волне» в Сочи артист появился в открытой майке, засветив публике рельефные руки. Сам певец утверждает, что это результат интенсивных тренировок. Однако слишком неестественный вид рук натолкнул россиян на мысль, что и здесь не обошлось без пластики. Возможно, поп-король вставил себе импланты или ввёл себе под кожу синтол — чужеродный раствор, который пользуется огромной популярностью у фриков, таких как «Руки-базуки».