Хирург раскрыл плюсы пересадки жира в грудь и ягодицы, творящей чудеса с телами звёзд

В современном мире созданы все условия, чтобы замедлить старение организма. Некоторые люди спасаются домашними уходовыми процедурами, другие используют более радикальные меры: «уколы красоты» и пластические операции. Но есть ещё один способ омолодить лицо и тело под названием липофилинг. В чём его суть и преимущество перед другими методами, рассказал «Вечерней Москве»член Российского и Международного общества пластических хирургов Андрей Петров.

Липофилинг — это операция, которая минимально травмирует мягкие ткани и имеет отличный омолаживающий эффект за счёт переноса собственного жира из одной части тела в другую. Главное преимущество липофилинга перед теми же филлерами в том, что свои жировые клетки не вызывают отторжения у организма и аллергии. Они не мигрируют и способствуют выработке коллагена и эластина.

«Обычно биоматериал берут оттуда, где он в избытке, — это могут быть живот, бока, ноги (например, внутренняя поверхность коленей или галифе) и другие области с жировыми ловушками», — объяснил хирург.

После проведения операции пациента могут выписать из стационара буквально в тот же день. Месяц надо будет избегать тяжёлых физических нагрузок, а также бани, сауны и бассейна, чтобы не навредить результату. Через три месяца вместе с врачом принимается решение: нужна ли дополнительная процедура, чтобы улучшить внешний вид.