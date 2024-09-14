Хирург раскрыл плюсы пересадки жира в грудь и ягодицы, творящей чудеса с телами звёзд
Хирург Петров: При липофилинге нет отторжения клеток у организма и аллергии
Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / official_kirkorov
В современном мире созданы все условия, чтобы замедлить старение организма. Некоторые люди спасаются домашними уходовыми процедурами, другие используют более радикальные меры: «уколы красоты» и пластические операции. Но есть ещё один способ омолодить лицо и тело под названием липофилинг. В чём его суть и преимущество перед другими методами, рассказал «Вечерней Москве»член Российского и Международного общества пластических хирургов Андрей Петров.
Липофилинг — это операция, которая минимально травмирует мягкие ткани и имеет отличный омолаживающий эффект за счёт переноса собственного жира из одной части тела в другую. Главное преимущество липофилинга перед теми же филлерами в том, что свои жировые клетки не вызывают отторжения у организма и аллергии. Они не мигрируют и способствуют выработке коллагена и эластина.
«Обычно биоматериал берут оттуда, где он в избытке, — это могут быть живот, бока, ноги (например, внутренняя поверхность коленей или галифе) и другие области с жировыми ловушками», — объяснил хирург.
После проведения операции пациента могут выписать из стационара буквально в тот же день. Месяц надо будет избегать тяжёлых физических нагрузок, а также бани, сауны и бассейна, чтобы не навредить результату. Через три месяца вместе с врачом принимается решение: нужна ли дополнительная процедура, чтобы улучшить внешний вид.
«Нужно понимать, что введённый жир не приживется в полном объёме. Например, если говорить про молочные железы — это 30–50%, а в ягодицах уже 50–70%. При этом если в теле иногда можно ввести биоматериал с небольшим «запасом», то на лице гиперкоррекция не применяется», — заключил Петров.
Отметим, что процедура липофилинга пользуется большой популярностью у зарубежных и российских звёзд. Например, такую операцию сделал Филипп Киркоров, который перекачал жир с живота и боков в ягодицы. В целом за последний год тело и лицо короля поп-эстрады сильно преобразовалось за счёт различного рода вмешательств. Он также сделал себе «руки-базуки», увеличил объём груди, подтянул овал лица, убрал мешки под глазами и морщины и многое другое.