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8 октября, 23:11

Дочь Киркорова пошутила об участии отца в скандальных вечеринках P. Diddy

Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией. Обложка © Telegram / Kirkorova

Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией. Обложка © Telegram / Kirkorova

Алла-Виктория, дочь народного артиста России Филиппа Киркорова, опубликовала в своих соцсетях короткое видео, в котором с юмором высказалась об отце на фоне скандала вокруг вечеринок американского рэпера P. Diddy.

Подросток часто пародирует отца, рисуя себе фломастером бороду. В последнем ролике Алла-Виктория с юмором выразила надежду, что не обнаружит имя Киркорова среди гостей мероприятий P. Diddy. Она не дала однозначного ответа, но в конце в образе Киркорова многозначительно посмотрела в камеру.

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Напомним, в Голливуде разразился скандал, связанный с именем рэпера P. Diddy. Начало ему положило новое обвинение в отношении рэпера по делу о сексуальном насилии мужчины. Спустя время исполнителя заключили под стражу по делу о насилии и торговле людьми, ему предъявлено обвинение.

Артём Гапоненко
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