Дочь Киркорова пошутила об участии отца в скандальных вечеринках P. Diddy

Алла-Виктория, дочь народного артиста России Филиппа Киркорова, опубликовала в своих соцсетях короткое видео, в котором с юмором высказалась об отце на фоне скандала вокруг вечеринок американского рэпера P. Diddy.

Подросток часто пародирует отца, рисуя себе фломастером бороду. В последнем ролике Алла-Виктория с юмором выразила надежду, что не обнаружит имя Киркорова среди гостей мероприятий P. Diddy. Она не дала однозначного ответа, но в конце в образе Киркорова многозначительно посмотрела в камеру.