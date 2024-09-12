Рэпер Puff Daddy проиграл суд на $100 млн по иску об изнасиловании от мужчины
Puff Daddy выплатил $100 миллионов по делу о насилии на вечеринке в 1997 году
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как Puff Daddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В недавнем судебном разбирательстве американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как Puff Daddy, согласился выплатить 100 миллионов долларов в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Это решение стало итогом дела, возбуждённого в отношении рэпера за происшествие, произошедшее на вечеринке в 1997 году. Об этом пишет Variety.
51-летний Деррик Ли Карделло-Смит, отбывающий наказание в Мичигане, утверждает, что на той вечеринке в Детройте он стал жертвой насилия со стороны Комбса. По словам потерпевшего, рэпер опоил его, после чего тот потерял сознание. После пробуждения он увидел занимающегося сексом с женщиной музыканта и услышал, что с ним Puff Daddy сотворил то же самое.
Пострадавший утверждает, что в тот вечер он встречался с Шоном и тот предложил ему напиток, содержащий наркотики. На основании этих событий, суд вынес решение в пользу истца.
Ранее в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данным правоохранительных органов, он публиковал материалы в социальных сетях без необходимых пометок, что стало причиной возбуждения дела по части второй статьи 330.1 УК РФ.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.