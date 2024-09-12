В недавнем судебном разбирательстве американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как Puff Daddy, согласился выплатить 100 миллионов долларов в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Это решение стало итогом дела, возбуждённого в отношении рэпера за происшествие, произошедшее на вечеринке в 1997 году. Об этом пишет Variety.

51-летний Деррик Ли Карделло-Смит, отбывающий наказание в Мичигане, утверждает, что на той вечеринке в Детройте он стал жертвой насилия со стороны Комбса. По словам потерпевшего, рэпер опоил его, после чего тот потерял сознание. После пробуждения он увидел занимающегося сексом с женщиной музыканта и услышал, что с ним Puff Daddy сотворил то же самое.

Пострадавший утверждает, что в тот вечер он встречался с Шоном и тот предложил ему напиток, содержащий наркотики. На основании этих событий, суд вынес решение в пользу истца.

Ранее в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данным правоохранительных органов, он публиковал материалы в социальных сетях без необходимых пометок, что стало причиной возбуждения дела по части второй статьи 330.1 УК РФ.