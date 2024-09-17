Рэперу Puff Daddy предъявили обвинения в сутенёрстве и торговле людьми
CBS News: Рэперу Puff Daddy предъявили обвинения в сутенёрстве и торговле людьми
Рэпер Puff Daddy. Обложка © ТАСС / EPA
Американскому рэперу Шону Комбсу, известного под псевдонимом Puff Daddy, предъявили обвинения в торговле людьми и сутенёрстве. Об этом сообщает CBS.
В список «грехов» рэпера также входит организация преступной деятельности. Другие подробности громкого уголовного дела не разглашаются. Адвокат 54-летнего артиста Марк Аньифило настаивает на невиновности своего клиента.
Ранее Life.ru писал, что Puff Daddy арестовали.
Комбса уже неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В мае этого года всплыло видео восьмилетней давности, где рэпер избивает свою бывшую девушку в отеле Лос-Анджелеса. В 2016 году, чтобы видео не попало в СМИ, музыкант заплатил около $50 тысяч. Также недавно он выплатил $100 млн мужчине, который обвинил рэпера в сексуальном насилии.