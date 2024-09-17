Рэперу Puff Daddy предъявили обвинения в сутенёрстве и торговле людьми

Американскому рэперу Шону Комбсу, известного под псевдонимом Puff Daddy, предъявили обвинения в торговле людьми и сутенёрстве. Об этом сообщает CBS.

В список «грехов» рэпера также входит организация преступной деятельности. Другие подробности громкого уголовного дела не разглашаются. Адвокат 54-летнего артиста Марк Аньифило настаивает на невиновности своего клиента.