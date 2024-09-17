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17 сентября, 19:56

Рэперу Puff Daddy предъявили обвинения в сутенёрстве и торговле людьми

CBS News: Рэперу Puff Daddy предъявили обвинения в сутенёрстве и торговле людьми

Рэпер Puff Daddy. Обложка © ТАСС / EPA

Рэпер Puff Daddy. Обложка © ТАСС / EPA

Американскому рэперу Шону Комбсу, известного под псевдонимом Puff Daddy, предъявили обвинения в торговле людьми и сутенёрстве. Об этом сообщает CBS.

В список «грехов» рэпера также входит организация преступной деятельности. Другие подробности громкого уголовного дела не разглашаются. Адвокат 54-летнего артиста Марк Аньифило настаивает на невиновности своего клиента.

Ранее Life.ru писал, что Puff Daddy арестовали.

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Комбса уже неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В мае этого года всплыло видео восьмилетней давности, где рэпер избивает свою бывшую девушку в отеле Лос-Анджелеса. В 2016 году, чтобы видео не попало в СМИ, музыкант заплатил около $50 тысяч. Также недавно он выплатил $100 млн мужчине, который обвинил рэпера в сексуальном насилии.

Полина Никифорова
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