Рэпера Puff Daddy заключили под стражу по решению суда

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как Puff Daddy, арестован в США после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Как сообщает газета The New York Times, пункты обвинительного заключения в отношении исполнителя пока неизвестны.

Конкретных подробностей этого дела газета не приводит, но напоминает, что исполнителя неоднократно обвиняли в изнасилованиях. В ноябре прошлого года против него выступила экс-возлюбленная Кассандра Вентура, которая сообщила о многократных фактах насилия о жестоких избиениях со стороны музыканта. Она также утверждала, что Комбс накачивал её запрещёнными препаратами и заставлял заниматься сексом с другими мужчинами на камеру.

Это дело Puff Daddy уладил в течение нескольких дней, его бывшая согласилась на условия рэпера. Спустя некоторое время в суд поступил новый иск от Джой Дикерсон-Нил, которая утверждала, что музыкант накачал её наркотиками, изнасиловал, снял на видео и слил ролик в Сеть. Очередной потерпевшей стала некая Лиза Гарднер, обвинившая певца в изнасиловании, совершённом в 1991 году.