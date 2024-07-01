Двух звёздных французских режиссёров задержали за сексуальное насилие 36 лет назад

В Париже по делу о сексуальном насилии задержаны два кинорежиссёра — 77-летний Бенуа Жако и 80-летний Жак Дуайон. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.

Режиссёров вызвали в отдел полиции по защите несовершеннолетних после того, как 51-летняя актриса Жюдет Годреш обвинила их в сексуальном насилии на съёмках фильма "Пятнадцатилетняя", где она снималась, будучи несовершеннолетней.

Бенуа Жако ("Седьмое небо", "Школа плоти", "Только не скандал", "Неприкасаемый", "Прощай, моя королева", "3 сердца", "Дневник горничной", "Господин Риссьен", "Ева", "Крылья голубки") — многократный участник и номинант Венецианского, Каннского, Берлинского кинофестивалей, а также премии "Сезар". Первым фильмом Жако стал "Убийца-музыкант", снятый по мотивам произведений Фёдора Михайловича Достоевского.

Жак Дуайон ("Странная девчонка", "Пиратка", "Пятнадцатилетняя", "Месть женщины", "Маленький преступник", "Юный Вертер", "Понетт", "Слишком много (мало) любви", "Раджа", "Роден") — победитель Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей, фестиваля в Сан-Себастьяне.