Усыпанная крысами и тараканами Лерчек забыла, по какой статье ей выдвинули обвинение
Лерчек на шоу «Звезды в джунглях» не вспомнила статью об уклонении от налогов
Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Rutube / «Звёзды в джунглях»
На шоу «Звёзды в джунглях» блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заковали в цепи и высыпали на неё разных гадов: крыс, опарышей и тараканов. Ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова задавали девушке во время викторины разные вопросы, в том числе поинтересовались, какая статья идёт под номером 198 в УК РФ.
Статью Лерчек не вспомнила, предположив, что под этим номером может скрываться убийство или мошенничество. И потом очень негодовала, узнав, что статья 198 УК РФ — это уклонение от уплаты налогов.
«Ребят, вы серьёзно спрашиваете меня кодекс? В кодексе сколько там статей? Даже несмотря на то, что у меня была эта статья, я её просто удалила из своего мозга. Она мне не нужна была», — сказала Лерчек.
Напомним, в марте Следственный комитет закрыл уголовное дело против семьи Чекалиных. При этом многие сразу же заподозрили супружескую пару в попытке уйти от новых долгов с помощью расторжения брака. 11 июля было официально объявлено о начала бракоразводного процесса, а через пару дней их официально развели, но супругов на заседании суда не было.
После этого Лерчек с экс-мужем обвинили в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. С 4 октября блогерша находится под домашним арестом. 9 октября к Лерчек пожаловали оперативники, получившие оповещение о попытке побега. Сообщалось, что из-за лайка блогершу даже могли перевести в СИЗО, однако ФСИН опровергла такой вариант.