Усыпанная крысами и тараканами Лерчек забыла, по какой статье ей выдвинули обвинение

На шоу «Звёзды в джунглях» блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заковали в цепи и высыпали на неё разных гадов: крыс, опарышей и тараканов. Ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова задавали девушке во время викторины разные вопросы, в том числе поинтересовались, какая статья идёт под номером 198 в УК РФ.

Статью Лерчек не вспомнила, предположив, что под этим номером может скрываться убийство или мошенничество. И потом очень негодовала, узнав, что статья 198 УК РФ — это уклонение от уплаты налогов.