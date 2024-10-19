Лайк в соцсетях может лишить Лерчек домашнего ареста и закрыть в СИЗО
Блогерша Лерчек может получить новую меру пресечения из-за лайка в соцсетях
Блогерша Лерчек. Фото © Telegram / Lerchek теперь тут
Новую меру пресечения могут рассмотреть для блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). У девушки есть возможные нарушения условий домашнего ареста. Сотрудники ФСИН зафиксировали как минимум один её лайк в запрещённой соцсети, сообщает Mash.
Девушка смогла нарушить единственное условие меры пресечения — запрет на Интернет. 9 октября сотрудники ФСИН предоставили Лерчек доказательства того, что она поставила сердечки под постами своих друзей-блогеров, которые были опубликованы после вступления решения о мере пресечения в законную силу. За первый раз девушке сделали предупреждение, в следующие разы ей грозит СИЗО.
Напомним, что с 4 октября семья Чекалиных находится в домашнем СИЗО. 9 октября к девушке пришли гости. Сотрудники ФСИН навестили блогершу из-за ошибочно сработавшего электронного браслета. Устройство начало издавать характерный «писк». Обычно такое происходит в тех случах, когда его пытаются снять.