Лайк в соцсетях может лишить Лерчек домашнего ареста и закрыть в СИЗО

Новую меру пресечения могут рассмотреть для блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). У девушки есть возможные нарушения условий домашнего ареста. Сотрудники ФСИН зафиксировали как минимум один её лайк в запрещённой соцсети, сообщает Mash .

Девушка смогла нарушить единственное условие меры пресечения — запрет на Интернет. 9 октября сотрудники ФСИН предоставили Лерчек доказательства того, что она поставила сердечки под постами своих друзей-блогеров, которые были опубликованы после вступления решения о мере пресечения в законную силу. За первый раз девушке сделали предупреждение, в следующие разы ей грозит СИЗО.