Оперативники наведались к Лерчек и Артёму Чекалиным из-за срабатывания электронных браслетов

В электронных браслетах, которые обязаны носить супруги Валерия и Артём Чекалины на период домашнего ареста, сработал сигнал о попытке снять устройство. Оповещение пришло оперативной группе судебных приставов. Это может указывать на попытку побега блогеров.

По данным Mash, у Лерчек датчик на браслете срабатывал дважды. Устройство издаёт характерный «писк» каждый раз, когда его пытаются снять. Один раз спецгруппа даже наносила визит в дом Чекалиных в Истре для проверки. Устройство заменили в целях предосторожности.