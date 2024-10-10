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10 октября, 11:42

Оперативники наведались к Лерчек и Артёму Чекалиным из-за срабатывания электронных браслетов

Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под ареста после сигналов с браслетов

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

В электронных браслетах, которые обязаны носить супруги Валерия и Артём Чекалины на период домашнего ареста, сработал сигнал о попытке снять устройство. Оповещение пришло оперативной группе судебных приставов. Это может указывать на попытку побега блогеров.

По данным Mash, у Лерчек датчик на браслете срабатывал дважды. Устройство издаёт характерный «писк» каждый раз, когда его пытаются снять. Один раз спецгруппа даже наносила визит в дом Чекалиных в Истре для проверки. Устройство заменили в целях предосторожности.

Похожие проблемы возникают с браслетом, который на данный момент обязан носить Артём Чекалин. Сообщается, что с устройством постоянно пропадает связь. Причин подобных неполадок может быть несколько — либо блогер слишком далеко отходит от особняка, либо связь прерывается из-за радиопомех.

Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег
Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Напомним, блогершу Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Аналогичную меру пресечения суд избрал и её бывшему мужу — Артёму Чекалину. Против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей.

Мария Любицкая
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