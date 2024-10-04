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4 октября, 17:56

Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Бизнес-партнёра звёздных экс-супругов Чекалиных Романа Вишняка отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе средств за рубеж. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из здания Троицкого районного суда Москвы.

Вишняк на заседании суда. Видео © Life.ru

На заседании соучредитель компании Чекалиных по торговле косметикой Вишняк заявил, что не согласен с обвинением и мерой пресечения.

Ранее сообщалось, что саму блогершу Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Аналогичную меру пресечения суд избрал и её бывшему мужу — Артёму Чекалину.

Лерчек расплакалась в суде, упрашивая не отправлять её под домашний арест
Лерчек расплакалась в суде, упрашивая не отправлять её под домашний арест

Напомним, против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Вину ни Лерчек, ни её бывший муж не признают.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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