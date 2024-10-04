Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Бизнес-партнёра звёздных экс-супругов Чекалиных Романа Вишняка отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе средств за рубеж. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из здания Троицкого районного суда Москвы.