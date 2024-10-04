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4 октября, 12:37

Лерчек не признала вину в выводе за рубеж 251 миллиона по подложным документам

Лерчек. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Лерчек. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, отказалась признавать вину в выводе денежных средств на сумму 251 миллион рублей из РФ по подложным документам. Об этом сообщила её адвокат Екатерина Гордон.

«Чекалина не признает вину»,сказала собеседница ТАСС.

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Напомним, что в МВД возбудили против Лерчек и её экс-супруга новое уголовное дело. Их подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. В их домах правоохранители провели обыски, а допрос Артёма Чекалина продлился более 15 часов. Вчера суд избрал ему меру пресечения. В Сети также появилось видео обысков жилища Чекалиных.

Мария Любицкая
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