Лерчек не признала вину в выводе за рубеж 251 миллиона по подложным документам
Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, отказалась признавать вину в выводе денежных средств на сумму 251 миллион рублей из РФ по подложным документам. Об этом сообщила её адвокат Екатерина Гордон.
«Чекалина не признает вину», — сказала собеседница ТАСС.
Напомним, что в МВД возбудили против Лерчек и её экс-супруга новое уголовное дело. Их подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. В их домах правоохранители провели обыски, а допрос Артёма Чекалина продлился более 15 часов. Вчера суд избрал ему меру пресечения. В Сети также появилось видео обысков жилища Чекалиных.