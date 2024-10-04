Лерчек расплакалась в суде, упрашивая не отправлять её под домашний арест

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) расплакалась в Троицком районном суде Москвы, где сегодня избирают ей меру пресечения по делу о выводе денег из РФ. На заседании она заявила, что воспитывает троих детей и теперь работает одна, начав всё с «чистого листа», сообщает корреспондент Life.ru.

Блогерша утверждает что она не знает про случаи махинации при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, вывод денег через Дубай. Теперь Лерчек не знает, как зарабатывать деньги, потому что при обысках в рамках предыдущего уголовного дела всё было изъято. Чекалина попросила не давать ей домашний арест, чтобы она могла зарабатывать и дальше, так как на её обеспечении находятся несовершеннолетние дети.