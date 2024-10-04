Лерчек расплакалась в суде, упрашивая не отправлять её под домашний арест
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) расплакалась в Троицком районном суде Москвы, где сегодня избирают ей меру пресечения по делу о выводе денег из РФ. На заседании она заявила, что воспитывает троих детей и теперь работает одна, начав всё с «чистого листа», сообщает корреспондент Life.ru.
Лерчек на зеседании суда. Видео © Life.ru
Блогерша утверждает что она не знает про случаи махинации при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, вывод денег через Дубай. Теперь Лерчек не знает, как зарабатывать деньги, потому что при обысках в рамках предыдущего уголовного дела всё было изъято. Чекалина попросила не давать ей домашний арест, чтобы она могла зарабатывать и дальше, так как на её обеспечении находятся несовершеннолетние дети.
Один из адвокатов Лерчек (всего их три) заявил, что блогерша активно помогает следствию. В частности, она сама приехала к следователю.
Ранее суд отправил под домашний арест до 26 ноября бывшего мужа Лерчек Артёма Чекалина
Напомним, против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Вину ни Лерчек, ни её бывший муж не признают.
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