Лерчек вслед за бывшим мужем отправили под домашний арест по делу о выводе денег
Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) отправили под домашний арест до 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из здания Троицкого районного суда Москвы.
Это время блогерша проведёт в съёмном доме в коттеджном посёлке «Миллениум» в подмосковной Истре. Там же сейчас продаёт свой дом «королева марафонов» Елена Блиновская. Кстати, 6 октября Лерчек исполнится 32 года.
Ранее суд отправил под домашний арест до 26 ноября бывшего мужа Лерчек Артёма Чекалина. Мужчина будет находиться в загородном доме в селе Ильинское.
Напомним, против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Вину ни Лерчек, ни её бывший муж не признают.
Life.ru