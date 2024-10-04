Лерчек вслед за бывшим мужем отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) отправили под домашний арест до 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из здания Троицкого районного суда Москвы.

Это время блогерша проведёт в съёмном доме в коттеджном посёлке «Миллениум» в подмосковной Истре. Там же сейчас продаёт свой дом «королева марафонов» Елена Блиновская. Кстати, 6 октября Лерчек исполнится 32 года.