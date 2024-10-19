ФСИН исключила отправку блогерши Лерчек в СИЗО из-за лайка
ФСИН опровергла заявления СМИ о нарушении домашнего ареста Лерчек
Валерия Чекалина. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут
ФСИН опроверг информацию, согласно которой блогершу Лерчек (Валерия Чекалина) может быть отправлена в СИЗО из-за нарушений домашнего ареста. Об этом сказано на сайте ГУФСИН по Московской области.
«Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — сказано в сообщении.
С 4 октября семья Чекалиных находится под домашним арестом. 9 октября к блогерше пожаловали оперативники, получившие оповещение о попытке побега. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Лерчек может быть переведена в СИЗО из-за лайка, который она поставила под постом одного из своих коллег по цеху.