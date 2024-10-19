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19 октября, 10:44

ФСИН исключила отправку блогерши Лерчек в СИЗО из-за лайка

ФСИН опровергла заявления СМИ о нарушении домашнего ареста Лерчек

Валерия Чекалина. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

Валерия Чекалина. Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

ФСИН опроверг информацию, согласно которой блогершу Лерчек (Валерия Чекалина) может быть отправлена в СИЗО из-за нарушений домашнего ареста. Об этом сказано на сайте ГУФСИН по Московской области.

«Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — сказано в сообщении.

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С 4 октября семья Чекалиных находится под домашним арестом. 9 октября к блогерше пожаловали оперативники, получившие оповещение о попытке побега. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Лерчек может быть переведена в СИЗО из-за лайка, который она поставила под постом одного из своих коллег по цеху.

Владимир Озеров
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