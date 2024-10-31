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31 октября, 10:31

В Азербайджане пролили свет на детали убийства актёра Ткача и его жены

Подозреваемый в убийстве актёра Ткача задолжал ему деньги

Иосиф Ткач. Фото © Kino-teatr.ru

Иосиф Ткач. Фото © Kino-teatr.ru

Подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его супруги задолжал их семье большую сумму денег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Полицейские после убийства начали расследование, нить которого привела к Исламу Хадыеву, предоставлявшему некоторые услуги семье убитого актёра.

«Подозреваемый Хадыев работал мастером в квартире актёра и за это время завоевал доверие пожилых супругов. Он поэтапно занял у них до 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов. — Прим. Life.ru). Подозреваемый долгое время не возвращал этот долг, в результате чего между семьёй актёра и Хадыевым периодически происходили конфликты», — рассказал собеседник агентства.

В ходе одного из таких ссор Ткач заявил, что пойдёт в полицию, если Хадыев в ближайшее время не вернёт деньги. В день уплаты долга подозреваемых пожаловал к актёру в квартиру вновь. Там он убил пожилых супругов, после чего сбежал в Сальянский район, расположенный в 120 километрах от Баку, где его впоследствии и задержали. Также известно, что преступник вынес из жилища артиста некоторые драгоценности.

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Ранее в Баку был убит актёр драматического театра Иосиф Ткач и его супруга Людмила. Убийство произошло в Насиминском районе столицы Азербайджана. Информация о происшествии поступила 22 октября.

Владимир Озеров
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