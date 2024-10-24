Пьяный мигрант до смерти избил ведущего специалиста искусствоведения в России

Пьяный мигрант ворвался в квартиру 78-летней писательницы Раисы Кирсановой и избил её до смерти. Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, спасти её медикам не удалось. О подробностях происшествия рассказывает «Регнум».

Инцидент произошёл ночью 20 октября. Приезжий встретился со своим другом по поводу работы, узнал, что места для него нет и сильно напился. Тогда он начал гулять по разным подъездам района и ломиться в квартиры. По трагическому стечению обстоятельств, дверь Кирсановой оказалась открыта. Пьяный мигрант набросился на пожилую женщину с кулаками и забил до смерти. Правоохранители обнаружили его в неадекватном состоянии, когда приехали на вызов.

Задержанный не смог объяснить причины своих действий. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство из хулиганских побуждений» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».

Раиса Кирсанова преподавала в Театральном институте имени Бориса Щукина. Она доктор искусствоведения, а также специалист в области истории одежды и истории национального костюма. Кирсанова написала около десятка книг по своей теме. В России её считали одним из ведущих специалистов в области искусства Нового и Новейшего времени.