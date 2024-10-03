Муж-уголовник до смерти забил жену топором за просьбу подарить ей цветы
Don Mash: Житель Новочеркасска убил жену топором, заподозрив её в измене
Убитая Ольга. Обложка © Telegram / Don Mash
Муж забил жену обухом топора в ростовском Новочеркасске. Она жаловалась, что любимый перестал радовать её цветами. Игорь Домашних познакомился с Ольгой, когда сидел в ростовской ИК-2 за разбой. После освобождения они поженились, пишет Don Mash.
По данным издания, четыре дня назад жена нарядилась и уехала из дома. Позже она прислала благоверному фото на фоне чужой машины и цветочного магазина. Она пыталась донести до возлюбленного, что ей требуется уделять больше внимания, однако муженёк подумал, что супруга пошла на лево. Вернувшись домой, Игорь набросился на Ольгу с кулаками, а затем схватил топор и ударил по голове, от чего женщина скончалась. Осознав происходящее, мужчина сбежал, но его быстро задержали. СК занимается выяснением всех обстоятельств случившегося.
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