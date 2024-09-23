Расчленил и обескровил: Life.ru узнал жуткие детали убийства петербурженки, которую растворил парень

Петербуржец, убивший и растворивший в кислоте собственную возлюбленную, сам признался в этом бывшей жене. По данным SHOT, 36-летний химик Михаил в порыве злости зверски изрезал 21-летнюю жертву ножом, после чего расчленил, слил кровь и залил останки едкой жидкостью.

Расчленитель девушки из Петербурга и сама жертва. Фото © SHOT

Сразу после он позвонил экс-супруге. Уже через пару часов неадеквата задержали в аэропорту Калининграда, куда он сбежал после расправы. Бочку с останками Михаил оставил в своей Toyota Will Сypha, оставленной в Северной столице. Пока неизвестно, какую именно кислоту использовал расчленитель, однако у него дома нашли перекись водорода.

Известно, что душегуб занимался ремонтом оборудования, увлекался химией и даже набил себе тату со знаком радиационной опасности. Примечателен и юмор мужчины: на одном из своих видео он шутил, что «может закопать».