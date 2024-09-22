Петербуржец расчленил знакомую и растворил тело в бочке с кислотой

В Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу и растворил её тело в кислоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Криминалисты обнаружили в машине мужчины бочку с останками тела его возлюбленной. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«21 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина о том, что её бывший муж совершил убийство своей сожительницы, после чего тело поместил в пластиковую бочку, залив кислотой», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия и обнаружили бочку в автомобиле злоумышленника на Балтийской улице.

Бочка с останками тела возлюбленной петербуржца. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В ведомстве уточнили, что специалисты осмотрели бочку и увидели там останки человека. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого удалось задержать в другом городе, скоро его доставят в Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.