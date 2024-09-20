Расчленителя с полными частей тела пакетами застали у озера в Новосибирске

Действительно жуткая история произошла в Новосибирске, где был задержан житель Республики Узбекистан, который сначала избил стулом, а потом расчленил своего собутыльника после того, как они поссорились во время пьянки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Преступник показывает на чучеле, как разрезал тело товарища. Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело было так: 19 сентября двое граждан Узбекистана встретились в Ленинском районе города Новосибирска, чтобы «накатить» и скоротать ночку в приятной компании. В ходе застолья между ними возникла ссора по некоторому незначительному поводу. Слово за слово и в руках одного из них вдруг появилась табуретка, которой он несколько раз ударил товарища, задевая жизненно важные органы.

Стоя над бездыханным телом, 34-летний убийца решил скрыть следы преступления. К нему пришла идея расчленить тело своего 44-летнего бывшего приятеля. Он принялся за дело, после чего разложил части соотечественника по пакетам и начал перетаскивать в безлюдное место у озера в Ленинском районе. В итоге он был пойман.

«Следователями СК фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в региональном СК.