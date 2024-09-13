Финалистку «Мисс Швейцария» убил муж и перемолол её тело до пюре в блендере

Житель швейцарского Биннингена убил свою жену и пытался избавиться от тела, измельчив части её тела в блендере. Об этом сообщает портал Bzbasel со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что трагедия произошла в феврале 2024 года. 38-летняя Кристина Йоксимович — знаменитая модель и в прошлом финалистка «Мисс Швейцария — 2008» проживала с мужем и 2 дочерьми. По словам правоохранителей, супруг манекенщицы задушил её, а затем расчленил тело в прачечной. Некоторые отрубленные части он измельчил в блендере и растворил останки в химическом растворе. Эксперты отметили, что у мужчины наблюдаются садистские и социопатические расстройства личности.

Однако на скамье подсудимых убийца заявил, что жена сама напала на него с ножом, а он просто давал ей отпор. Однако судебно-медицинская экспертиза такую версию опровергла. По данным прокуратуры, абъюзивный супруг не раз применял насилие к жертве. Обвиняемого арестовали, он подал прошение об освобождении, но суд отклонил ходатайство.