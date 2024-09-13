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13 сентября, 11:51

Финалистку «Мисс Швейцария» убил муж и перемолол её тело до пюре в блендере

Муж убил финалистку «Мисс Швейцария – 2008» Йоксимович и расчленил её тело

Убитая Кристина Йоксимович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Kristina Joksimovic

Убитая Кристина Йоксимович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Kristina Joksimovic

Житель швейцарского Биннингена убил свою жену и пытался избавиться от тела, измельчив части её тела в блендере. Об этом сообщает портал Bzbasel со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что трагедия произошла в феврале 2024 года. 38-летняя Кристина Йоксимович — знаменитая модель и в прошлом финалистка «Мисс Швейцария — 2008» проживала с мужем и 2 дочерьми. По словам правоохранителей, супруг манекенщицы задушил её, а затем расчленил тело в прачечной. Некоторые отрубленные части он измельчил в блендере и растворил останки в химическом растворе. Эксперты отметили, что у мужчины наблюдаются садистские и социопатические расстройства личности.

Однако на скамье подсудимых убийца заявил, что жена сама напала на него с ножом, а он просто давал ей отпор. Однако судебно-медицинская экспертиза такую версию опровергла. По данным прокуратуры, абъюзивный супруг не раз применял насилие к жертве. Обвиняемого арестовали, он подал прошение об освобождении, но суд отклонил ходатайство.

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Ранее Life.ru сообщал, что пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал. Мужчину задержали в состоянии сильного опьянения и отправили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.

Александра Мышляева
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