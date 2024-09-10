Убийцей главы территориального следственного отдела СК в Прикамье оказался сожитель его экс-жены
SHOT: Главу территориального следственного отдела СК убил сожитель его экс-жены
В Пермском крае был убит глава следственного отдела по Свердловскому району города, полковник СК Евгений Серёдкин. По предварительным данным, на него набросился с топором сожитель его бывшей жены, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл накануне вечером. Предварительно, убийца приехал домой к 46-летнему Серёдкину и прямиком с порога накинулся на следователя с топором.
Евгений Серёдкин возглавлял следственный отдел по Свердловскому району Перми с 2023 года. До этого он работал следователем УВД по району, а позднее занимал должности в краевом главке МВД, следственном отделе на транспорте и был следователем по особо важным делам в городе Соликамск.
Как сообщалось ранее, убийца задержан, возбуждено дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Предварительно, мотивом стала ревность. Нападавшему грозит до 20 лет тюрьмы. По некоторым данным, в момент совершения преступления он был пьян.
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