Убийцей главы территориального следственного отдела СК в Прикамье оказался сожитель его экс-жены

В Пермском крае был убит глава следственного отдела по Свердловскому району города, полковник СК Евгений Серёдкин. По предварительным данным, на него набросился с топором сожитель его бывшей жены, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл накануне вечером. Предварительно, убийца приехал домой к 46-летнему Серёдкину и прямиком с порога накинулся на следователя с топором.

Евгений Серёдкин возглавлял следственный отдел по Свердловскому району Перми с 2023 года. До этого он работал следователем УВД по району, а позднее занимал должности в краевом главке МВД, следственном отделе на транспорте и был следователем по особо важным делам в городе Соликамск.