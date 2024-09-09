Скакал на животе: Псих из Омска сядет на 19 лет за убийство беременной жены из-за колонки

Преступление было совершено в октябре 2023 года в частном доме на улице Средняя в Омске. 35-летний мужчина, который на тот момент уже имел букет из судимостей за кражи, разбой и нанесение лёгкого вреда здоровью, избил свою 18-летнюю жену в положении, которая, по его мнению, сломала портативную колонку. Потеряв остатки рассудка, он скакал на её животе, вопя, что она не достойна быть матерью его детей. На её теле тогда нашли 138 различных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью».