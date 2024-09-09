Скакал на животе: Псих из Омска сядет на 19 лет за убийство беременной жены из-за колонки
Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Омска за убийство беременной жены
Житель Омской области был приговорён к 19 годам колонии строгого режима за убийство беременной жены, которое он совершил с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ в своём телеграм-канале.
Преступление было совершено в октябре 2023 года в частном доме на улице Средняя в Омске. 35-летний мужчина, который на тот момент уже имел букет из судимостей за кражи, разбой и нанесение лёгкого вреда здоровью, избил свою 18-летнюю жену в положении, которая, по его мнению, сломала портативную колонку. Потеряв остатки рассудка, он скакал на её животе, вопя, что она не достойна быть матерью его детей. На её теле тогда нашли 138 различных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью».
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничения свободы», — рассказали в пресс-службе.
Убийца также должен выплатить отцу девушки сумму в 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее мужчина жестоко убил свою бывшую супругу, воткнув нож в сонную артерию. Он загнал её в спальне, где заколол ножом, нанося удары в шею и грудь. После этого он спалил принадлежащий ей автомобиль Nissan Skyline.
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