Неоднократно угрожал: Мужчина жестоко расправился с бывшей в Подмосковье, воткнув нож в сонную артерию

Мужчина ворвался в дом экс-супруги и жестоко убил её в Подмосковье. Он воткнул ей нож в сонную артерию, сообщает SHOT.

Задержание убийцы. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне днём в деревне Афанасовке в Наро-Фоминском районе. 47-летний Равиль Джелилович ворвался в дом экс-супруги — 36-летней фрилансерши Евгении. Он загнал её в спальню и нанёс несколько ножевых в шею и грудь. После этого мужчина сжёг Nissan Skyline, который принадлежал бывшей супруге.

Полицию на место ЧП вызвали соседи, которые увидели пожар и услышали лай алабая погибшей. Правоохранители успели задержать убийцу прямо на месте преступления.

Убитая Евгения и последствия стычки с экс-супругом. Фото © SHOT

Уточняется, что пара была в браке пять лет, развелись в мае этого года. Евгения не раз говорила об абъюзивных наклонностях мужа. Он неоднократно угрожал ей, передают знакомые погибшей. У пары есть пятилетний сын, который ещё не в курсе произошедшего. На данный момент он находится на даче у бабушки.

Задержанный был владельцем и гендиректором строительной компании, сейчас его допрашивают. По словам родственников жертвы, в последнее время он начал вести себя неадекватно, много пил и следил за экс-супругой.