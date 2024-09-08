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8 сентября, 08:03

Неоднократно угрожал: Мужчина жестоко расправился с бывшей в Подмосковье, воткнув нож в сонную артерию

SHOT: Мужчина жестоко убил бывшую жену в подмосковной Афанасовке

Мужчина ворвался в дом экс-супруги и жестоко убил её в Подмосковье. Он воткнул ей нож в сонную артерию, сообщает SHOT.

Задержание убийцы. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне днём в деревне Афанасовке в Наро-Фоминском районе. 47-летний Равиль Джелилович ворвался в дом экс-супруги — 36-летней фрилансерши Евгении. Он загнал её в спальню и нанёс несколько ножевых в шею и грудь. После этого мужчина сжёг Nissan Skyline, который принадлежал бывшей супруге.

Полицию на место ЧП вызвали соседи, которые увидели пожар и услышали лай алабая погибшей. Правоохранители успели задержать убийцу прямо на месте преступления.

Убитая Евгения и последствия стычки с экс-супругом. Фото © SHOT

Убитая Евгения и последствия стычки с экс-супругом. Фото © SHOT

Уточняется, что пара была в браке пять лет, развелись в мае этого года. Евгения не раз говорила об абъюзивных наклонностях мужа. Он неоднократно угрожал ей, передают знакомые погибшей. У пары есть пятилетний сын, который ещё не в курсе произошедшего. На данный момент он находится на даче у бабушки.

Задержанный был владельцем и гендиректором строительной компании, сейчас его допрашивают. По словам родственников жертвы, в последнее время он начал вести себя неадекватно, много пил и следил за экс-супругой.

Экс-супруг сжёг машину убитой Евгении. Фото © SHOT

Экс-супруг сжёг машину убитой Евгении. Фото © SHOT

Окровавленную ногу нашли на берегу Васильевского острова в Петербурге
Окровавленную ногу нашли на берегу Васильевского острова в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Одинцове американец зарезал 30-летнюю возлюбленную. В ходе перепалки мужчина нанёс девушке восемь ножевых ранений, а после пустился в бега. Злоумышленника удалось задержать в Турции, его уже заочно арестовали.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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