Окровавленную ногу нашли на берегу Васильевского острова в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове обнаружили человеческую ногу. Как сообщает издание 78.ru , страшную находку сделал прохожий на набережной Миклухо-Маклая.

Отрубленную конечность мужчина обнаружил напротив дома № 5. Он сразу же позвонил в полицию. Находку увезли в ближайший отдел. В пресс-службе регионального управления СК России журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.