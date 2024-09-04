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4 сентября, 14:53

Окровавленную ногу нашли на берегу Васильевского острова в Петербурге

78.ru: В Петербурге на Васильевском острове обнаружили человеческую ногу

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове обнаружили человеческую ногу. Как сообщает издание 78.ru, страшную находку сделал прохожий на набережной Миклухо-Маклая.

Окровавленная нога, найденная в Петербурге. Фото © 78.ru

Окровавленная нога, найденная в Петербурге. Фото © 78.ru

Отрубленную конечность мужчина обнаружил напротив дома №  5. Он сразу же позвонил в полицию. Находку увезли в ближайший отдел. В пресс-службе регионального управления СК России журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Одинцове американец зарезал 30-летнюю возлюбленную. В ходе перепалки мужчина нанёс девушке восемь ножевых ранений, а после пустился в бега. Злоумышленника удалось задержать в Турции, его уже заочно арестовали.

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Наталья Демьянова
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