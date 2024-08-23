Зарезавший российскую невесту американец сбежал из Одинцово в Турцию, где его и задержали

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обнаружения на лестничной клетке одного из домов, расположенных в подмосковном Одинцово, трупа 30-летней местной жительницы со множественными ножевыми ранениями. Об этом представители ведомства сообщили в своём телеграм-канале.

«В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», а турецкие стражи правопорядка уже задержали подозреваемого. Стоит отметить, что его уже заочно арестовали в России.