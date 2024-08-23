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23 августа, 18:53

Зарезавший российскую невесту американец сбежал из Одинцово в Турцию, где его и задержали

СК РФ: В Турции задержали подозреваемого в убийстве жительницы Одинцово

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обнаружения на лестничной клетке одного из домов, расположенных в подмосковном Одинцово, трупа 30-летней местной жительницы со множественными ножевыми ранениями. Об этом представители ведомства сообщили в своём телеграм-канале.

«В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», а турецкие стражи правопорядка уже задержали подозреваемого. Стоит отметить, что его уже заочно арестовали в России.

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Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Одинцово 32-летний американец зарезал 30-летнюю возлюбленную. Сообщалось, что подозреваемого ищут уже сутки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Алексей Соловьёв
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