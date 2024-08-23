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23 августа, 17:40

Американец зарезал возлюбленную в подмосковной многоэтажке и ушёл в бега

SHOT: В подмосковном Одинцово 32-летний американец зарезал 30-летнюю девушку

В подмосковном Одинцово 32-летний американец зарезал 30-летнюю возлюбленную. По данным SHOT, подозреваемого ищут уже сутки.

Девушка, которую зарезал американец в подмосковном Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Девушка, которую зарезал американец в подмосковном Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Телеграм-канал сообщает, что молодая пара очень громко выясняла отношения на лестничной площадке днём 22 августа. В ходе перепалки мужчина нанёс девушке восемь ножевых ранений в область груди и рук. Соседи услышали жуткие крики, вызвали охрану, но она подоспела поздно: девушка лежала вся в крови и не дышала. Молодой человек с ножом скрылся, его до сих пор ищут правоохранители.

Девушка, которую зарезал американец в подмосковном Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Девушка, которую зарезал американец в подмосковном Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что подозреваемый гражданин США работал в России программистом. Точные мотивы убийства выясняются.

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Ранее Life.ru писал о трагедии, которая произошла с другой россиянкой в оздоровительном центре Перу. Украинец до смерти избил девушку и расчленил её тело. В момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии и даже пытался укусить полицейских. Этот эпизод запечатлели на видео журналисты. Оказалось, что убивший часто нарушал правила центра и был фанатом бэд-трипов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Никита Осипов
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