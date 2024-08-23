Американец зарезал возлюбленную в подмосковной многоэтажке и ушёл в бега

Телеграм-канал сообщает, что молодая пара очень громко выясняла отношения на лестничной площадке днём 22 августа. В ходе перепалки мужчина нанёс девушке восемь ножевых ранений в область груди и рук. Соседи услышали жуткие крики, вызвали охрану, но она подоспела поздно: девушка лежала вся в крови и не дышала. Молодой человек с ножом скрылся, его до сих пор ищут правоохранители.