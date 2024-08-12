Фанат бэд-трипов: Знакомая украинца, расчленившего россиянку в Перу, рассказала о его буйствах

Посетительница центра Dos Mundos в Перу, где украинец убил россиянку, поделилась опытом отдыха в этом учреждении вместе с подозреваемым. По её словам, мужчина часто нарушал правила центра.

"Я была с ним в прошлом году в этом центре. Dos Mundos посещают разные люди: кто-то отправляется туда на лечение, а кто-то едет под влиянием различных историй исцеления. Этот [мужчина] был из числа тех, кто ездил туда ради психоделических трипов. По нему это было видно", — отметила девушка в беседе с 360.ru.

Говоря об убитой, она предположила, что та пыталась помочь мужчине, однако не ожидала, что всё закончится трагедией. Кстати, в самом Dos Mundos уверяют, что россиянка и украинец не были пациентами центра.

"Мы хотим сразу уточнить, что они были, скорее, посетителями, друзьями, благодаря доверию, которое они имели, поскольку ранее действительно были пациентами — приходили к нам трижды, примерно четыре года назад", — подчеркнули там.

По словам основателя Dos Mundos Пепе Ордоньеса, погибшая и её убийца случайно встретились в центре, где по совпадению оказались под одной и той же причине — им нужно было где-то пожить, чтобы решить вопросы с отменёнными рейсами. К слову, россиянка отправилась за границу, даже не предупредив мать.