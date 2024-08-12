Фанат бэд-трипов: Знакомая украинца, расчленившего россиянку в Перу, рассказала о его буйствах
Экс-пациентка Dos Mundos: Убивший россиянку в Перу часто нарушал правила центра
Иван Кузьмин, предполагаемый убийца россиянки в Перу, в момент задержания. Обложка © peru21
Посетительница центра Dos Mundos в Перу, где украинец убил россиянку, поделилась опытом отдыха в этом учреждении вместе с подозреваемым. По её словам, мужчина часто нарушал правила центра.
"Я была с ним в прошлом году в этом центре. Dos Mundos посещают разные люди: кто-то отправляется туда на лечение, а кто-то едет под влиянием различных историй исцеления. Этот [мужчина] был из числа тех, кто ездил туда ради психоделических трипов. По нему это было видно", — отметила девушка в беседе с 360.ru.
Говоря об убитой, она предположила, что та пыталась помочь мужчине, однако не ожидала, что всё закончится трагедией. Кстати, в самом Dos Mundos уверяют, что россиянка и украинец не были пациентами центра.
"Мы хотим сразу уточнить, что они были, скорее, посетителями, друзьями, благодаря доверию, которое они имели, поскольку ранее действительно были пациентами — приходили к нам трижды, примерно четыре года назад", — подчеркнули там.
По словам основателя Dos Mundos Пепе Ордоньеса, погибшая и её убийца случайно встретились в центре, где по совпадению оказались под одной и той же причине — им нужно было где-то пожить, чтобы решить вопросы с отменёнными рейсами. К слову, россиянка отправилась за границу, даже не предупредив мать.
Как сообщал Life.ru, в перуанском Юримагуасе неадекватный украинец Иван Кузьмин убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко. Всё произошло 8 августа в центре комплексного развития Dos Mundos. Сотрудники услышали страшные крики. Оказалось, что украинец запер и до смерти избил свою жертву, после чего расчленил тело. В момент задержания гражданин Украины был в неадекватном состоянии из-за воздействия психоактивных веществ и оказывал сопротивление. Это попало на видео. Нарколог заявил, что с украинцем, убившим россиянку в Перу, случился бэд-трип.