Россиянку убили на Маврикии: 5 стран, куда лучше не ездить нашим туристам

Недавно 29-летняя Залия Шамигулова пропала на райском острове Маврикий, а спустя несколько дней девушку нашли мёртвой. Россиянка отправилась на отдых с подругой, а в один из дней решила прокатиться в город Кюрпин вместе со своим знакомым, который жил на Маврикии. Вскоре девушка перестала выходить на связь, тогда подруга написала заявление в полицию. Правоохранительные органы быстро нашли мужчину, отвозившего Залию, а чуть позже отыскали и саму девушку, но уже мёртвой и с многочисленными ножевыми ранениями. К сожалению, отпуск закончился печально. При планировании путешествия очень важно выбрать правильное место, чтобы не столкнуться с неприятностями. Life.ru решил рассказать о пяти странах, в которые туристам лучше не ездить.

Пакистан

Туры в Пакистан могут закончиться неприятностями, так как в стране процветает криминал. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hasnain Qureshi

Пакистан является красивой страной с древней историей. Однако государство долгое время находилось на грани войны, а напряжение на границе с Индией не утихает до сих пор. В первую очередь туристам не рекомендуется посещение Пакистана из-за того, что страна находится на стыке двух тектонических плит и часто подвержена землетрясениям. Во-вторых, в Пакистане ужасная экология, по сравнению с другими мегаполисами воздух здесь грязнее раза в два. Конечно, не стоит забывать и о преступности. Страна является достаточно бедной, поэтому население частенько ввязывается в криминал.

Алжир

Алжир — африканское государство, большую часть которого занимает пустыня Сахара. Именно эти массивы песка манят путешественников и экстремалов со всего мира. Несмотря на уникальную природную достопримечательность, Алжир является опасной для посещения страной. В бедных районах часто случаются грабежи и нападения на иностранных туристов, также известны и случаи похищения людей с целью выкупа. Помимо этого, у приезжих могут возникнуть проблемы с валютой, так как официально можно обменивать не более 150 долларов в год.

Ирак

Худшие страны для отдыха: туристам не советуют планировать путешествия в Ирак из-за высокой преступности в стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Bachlakov

Столицей Ирака является известный город Багдад, который славится своими достопримечательностями, вот только смотреть на них лучше с экранов телефонов. Сам Ирак богат на ценнейшие памятники древнейших цивилизаций, но туристам там точно придётся несладко. К сожалению, в современном Ираке часто происходят террористические акты, поэтому в государстве небезопасно даже коренным жителям.

Зимбабве

Сейчас Зимбабве одно из беднейших государств Африки, однако страна богата природными ресурсами. К сожалению, власти не справились с экономическим кризисом, на фоне чего резко возросла преступность. В общем, без охраны по городам Зимбабве туристам лучше не гулять, иначе в лучшем случае их ограбят. Также в стране плачевно обстоят дела с медициной, поэтому иностранцам, скорее всего, даже не смогут оказать достойную первую помощь, максимум вызовут шамана. Так что от путешествий в Зимбабве лучше отказаться.

Кения

Отдых в Кении: туристов ждёт красивая природа и разбойные нападения местных жителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Некоторые туроператоры так и заманивают туристов в Кению, ведь в стране множество прекрасных пейзажей, а также есть возможность насладиться дикой африканской природой. Национальные парки Кении действительно восхищают, однако городская жизнь может омрачить путешествие. В стране есть множество бедных районов, куда туристы, по незнанию, могут забрести. В таких местах часто происходят вооружённые нападения. Причиной процветания преступности, как не сложно догадаться, является массовая бедность и тяжёлое экономическое положение государства.