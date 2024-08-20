Памятка перед отпуском: 6 вещей, которые нельзя брать с собой в самолёт Какие вещи категорически нельзя проносить на борт самолёта в ручной клади или багаже, чтобы не столкнуться с проблемами на досмотре и не испортить себе отпуск? 20 августа, 16:00 Какие вещи запрещено брать с собой в самолёт. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov

Планируете отпуск? Это прекрасно! Но не стоит забывать, что не все ваши любимые вещи смогут составить вам компанию в небе. В аэропорту правила просты и бескомпромиссны: что-то можно, а что-то категорически нельзя брать с собой. Чтобы избежать неприятностей на досмотре и не потерять нервы в начале долгожданного отпуска, давайте разберёмся, что лучше оставить дома.

1. Жидкости: миниатюры и прозрачные пакеты

Что нельзя брать в самолёт: полный список. Фото © Shutterstock / FOTODOM / munyi.imagery

Пожалуй, одно из самых строгих правил касается жидкостей. Если вы думаете, что бутылочка шампуня на 200 мл — это не проблема, то вот тут вы сильно ошибаетесь. Все жидкости должны быть в ёмкостях объёмом не более 100 мл, упакованных в прозрачный пакет объёмом не более одного литра. Да, и любимый парфюм придётся перелить в миниатюрный флакончик. Если всё это не уложить в рамках, то на досмотре с вами попрощаются ваши дорогие кремы и лосьоны.

2. Острые предметы: оставьте ножи и ножницы дома

Какие вещи запрещены к перевозке в ручной клади. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Если вы думаете, что никто не будет обращать внимания на ваш любимый карманный ножик или маникюрные ножницы, то вы глубоко ошибаетесь. Ножи, ножницы и любые острые предметы строго запрещены к перевозке в ручной клади. Даже игрушечное оружие или сувениры в виде ножей могут вызвать ненужные вопросы у службы безопасности.

3. Электроника: не все устройства безопасны

Список запрещённых предметов для авиаперелётов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ваши гаджеты тоже под контролем. Например, пауэрбанки с мощностью более 160 Втч и старые модели ноутбуков (особенно 15-дюймовый MacBook Pro) могут быть запрещены к перевозке на борту из-за рисков перегрева и возгорания. Проверьте свои устройства заранее, чтобы не остаться без них на отдыхе.

4. Аэрозоли: никаких спреев под давлением

Как избежать проблем на досмотре в аэропорту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / matka_Wariatka

Любые аэрозоли, будь то лак для волос или дезодорант, должны быть упакованы в ёмкости не более 100 мл. Вещи, которые могут воспламениться или взорваться под давлением, категорически запрещены. Оставьте большие баллоны дома и запаситесь мини-версиями.

5. Еда и напитки: будьте осторожны с экзотикой

Что не стоит брать с собой в самолёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Вам захотелось привезти домой ананас с Гавайев или манго с Карибов? К сожалению, некоторые свежие продукты запрещены к перевозке из-за риска распространения вредителей. Так что откажитесь от идеи привезти что-то съестное, если не хотите попрощаться с ним на досмотре.

6. Животные: «зайцем» не получится!

Почему животных нельзя просто провезти с собой в салоне? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktorya Telminova

Путешествие с питомцами требует подготовки. Самостоятельные попытки пронести животное на борт без документов и специального контейнера — плохая идея. Придерживайтесь правил авиакомпании и не испытывайте судьбу, иначе ваш питомец может остаться дома, а вы — без него.

Помните, подготовка к поездке — это не только забота о том, что взять с собой, но и о том, что оставить дома. Соблюдайте эти простые правила, и ваш отпуск начнётся с хорошего настроения, а не с нервотрёпки на досмотре.

Авторы Сергей Трофимов