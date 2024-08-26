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Мужчина убил соседа и ранил его жену во время конфликта в подъезде в Красноярске

26 августа, 08:37
В Красноярске в подъезде дома найдено тело мужчины. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске в подъезде дома найдено тело мужчины. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске мужчина зарезал своего соседа по лестничной площадке, ранил его жену и скрылся. Женщина доставлена в больницу, ведётся поиск преступника. О случившемся сообщает СУ СК по региону.

«Утром 26 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жильцов дома по улице Щорса города Красноярска об обнаружении в подъезде тела соседа с колото-резаными ранениями, его супруга с травмами доставлена в больницу», — уточнили в ведомстве.

Предположительно, между двумя соседями произошёл конфликт в подъезде дома по улице Щорса. Один из них набросился на обидчика с ножом и нанёс им несколько ударов. Услышав крики, на лестничную площадку вышла супруга пострадавшего, тогда сосед причинил и ей несколько ножевых ранений, а затем сбежал. Мужчина скончался на месте, женщина доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства трагедии, ведётся розыск подозреваемого.

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Ранее сообщалось, что в Петрозаводске бизнесмен не смог справиться с уходом бывшей жены и решил ей отомстить. Обезумевший мужчина убил женщину из пистолета для убоя скота прямо на рабочем месте, на глазах у шокированных коллег. Пара прожила в браке 15 лет и воспитывала двоих детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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