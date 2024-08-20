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20 августа, 14:44

Убийца полковника в Новой Москве заявил, что пошёл на преступление из-за денег

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве экс-полковника авиации Виктора Селезнёва и попытке убить его супругу в Новой Москве, пошёл на преступление из-за жажды денег. На допросе он рассказал, что обращался к своей жертве, чтобы занять денег на лечение сына, пенсионер сперва хотел их дать, но потом отказался. Кадры дачи показаний опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Допрос подозреваемого в убийстве полковника и покушении на жизнь его супруги. Видео © Telegram / Ирина Волк

"[Задержан] за то, что мой сын — инвалид, нужны были деньги, я обращался [к убитому за деньгами в долг]. Он сначала хотел [занять денег], потом отказался. Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги. Карту [полковника Селезнёва] подключил себе на телефон. Я ударил два раза по голове, пошёл на первый этаж, подумал что жена это заметит. Как её зовут не знаю, ну [и её тоже] два раза ударил по голове",рассказал задержанный.

Волк подтвердила, что на кадрах подозреваемый в особом тяжком преступлении — убийстве и покушении на второе убийство. Мужчина ударил супругов тяжёлым предметом, после чего скрылся. Тем не менее сотрудники уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве оперативно разыскали и задержали его. Заведено уголовное дело.

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Напомним, что 82-летнего Селезнёва, ранее работавшего на Внуковском авиаремонтном заводе, нашли мёртвым в собственном доме в Новой Москве 19 августа. Рядом лежала при смерти его 80-летняя супруга. У обоих были следы ударов на голове и ожоги рук и ног. Уже сегодня ночью в МВД сообщили о задержании подозреваемого.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Юрий Лысенко
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