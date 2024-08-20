Убийца полковника в Новой Москве заявил, что пошёл на преступление из-за денег

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве экс-полковника авиации Виктора Селезнёва и попытке убить его супругу в Новой Москве, пошёл на преступление из-за жажды денег. На допросе он рассказал, что обращался к своей жертве, чтобы занять денег на лечение сына, пенсионер сперва хотел их дать, но потом отказался. Кадры дачи показаний опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"[Задержан] за то, что мой сын — инвалид, нужны были деньги, я обращался [к убитому за деньгами в долг]. Он сначала хотел [занять денег], потом отказался. Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги. Карту [полковника Селезнёва] подключил себе на телефон. Я ударил два раза по голове, пошёл на первый этаж, подумал что жена это заметит. Как её зовут не знаю, ну [и её тоже] два раза ударил по голове", — рассказал задержанный.