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19 августа, 23:05

Полиция задержала подозреваемого в убийстве полковника в Новой Москве

МВД: В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в деревне Ярцево

Подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево и покушении на ещё одно умышленное причинение смерти задержан сотрудниками уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги <…> задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы", — заявила Волк.

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Накануне, 19 августа, Life.ru писал, что в собственном доме, расположенном в Новой Москве, нашли мёртвым бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора Селезнёва. Сообщалось, что его 80-летняя жена лежала избитая до полусмерти рядом, а у них обоих были обнаружены травмы головы и ожоги конечностей.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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