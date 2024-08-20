Полиция задержала подозреваемого в убийстве полковника в Новой Москве
МВД: В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в деревне Ярцево
Подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево и покушении на ещё одно умышленное причинение смерти задержан сотрудниками уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги <…> задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы", — заявила Волк.
Накануне, 19 августа, Life.ru писал, что в собственном доме, расположенном в Новой Москве, нашли мёртвым бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора Селезнёва. Сообщалось, что его 80-летняя жена лежала избитая до полусмерти рядом, а у них обоих были обнаружены травмы головы и ожоги конечностей.