Полиция задержала подозреваемого в убийстве полковника в Новой Москве

Подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево и покушении на ещё одно умышленное причинение смерти задержан сотрудниками уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги <…> задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы", — заявила Волк.