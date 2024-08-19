Тело полковника и его избитую до полусмерти жену нашли в доме в Новой Москве
Mash: Экс-работника Внуковского авиаремонтного завода нашли мёртвым в Новой Москве
Дом, где убили Селезнёва и избили его жену. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора Селезнёва нашли мёртвым в собственном доме в Новой Москве. Как сообщает Mash, его 80-летняя супруга лежала рядом, избитая до полусмерти. У обоих — травмы головы и ожоги конечностей. Пожилую женщину госпитализировали.
Предварительно, преступник пытался сжечь дом полковника авиации после убийства. По данным телеграм-канала, соседи увидели пожар и незнакомого мужчину рядом с домом пенсионеров и вызвали экстренные службы. В пресс-службе столичной прокуратуые уточнили, что инцидент произошёл в деревне Ярцево. По факту произошедшего проводится проверка.
Убитый Виктор Селезнёв. Фото © Telegram / Mash
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств, а также ход доследственной проверки и принятие по её результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что тело молодого пермяка нашли на кладбище в чужой могиле и без ушей. По словам родственников, мужчина перестал выходить на связь ещё в конце зимы.