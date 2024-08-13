Спустя 100 дней поисков: Тело молодого пермяка нашли на кладбище в чужой могиле и без ушей

В начале лета на Верхне-Курьинском кладбище в Перми было обнаружено тело уроженца Кунгура, пропавшего в феврале этого года. Труп был зарыт в чужую могилу, а его уши были отрезаны. Подробности этой жуткой истории узнал kp.ru.

Дмитрий переехал в Пермь два года назад, устроился на работу и нашёл друга — Михаила. Мужчины часто общались и называли друг друга братьями, однако когда Дмитрий пропал, то его товарищ не стал помогать в поисках, чем вызвал подозрение.

По словам родственников Дмитрия, он перестал выходить на связь 27 февраля, после чего они отправились на его поиски. Прибыв в Пермь, они выяснили, что незадолго до исчезновения мужчина брал в аренду автомобиль Porsсhe Cayenne, который в итоге нашли брошенным во дворах. Внутри был крестик и плетёная верёвка пропавшего — всё было в следах крови.

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что Дмитрий в день пропажи был с девушкой. Они остановились на одной из улиц, после чего его спутница вышла из авто. Затем в Porsсhe сели трое неизвестных, а мужчина выскочил из салона. Его затащили в машину силой и повезли в сторону кладбища, где для него, как выяснилось позднее, уже была вырыта могила.

Именно геолокация автомобиля и привела поисковиков к кладбищу. Одна из могил приковала их особое внимание: она была вся в крови. Силовики приняли решение рыть её, однако тела внутри не оказалось. После этого начались стодневные поиски.

"Мы понимали, что Дима где-то здесь, что он зарыт в земле, но где? Больше трёх месяцев мы в буквальном смысле жили на этом кладбище, я каждую могилу там знаю, могу с закрытыми глазами ориентироваться. Мы проверили не только все могилы, но и весь правый берег Камы — все заброшки, колодцы, ямы, катакомбы. Нас уже в лицо знали все жители Верхней Курьи", — вспоминает родственница Дмитрия.

Тело Дмитрия удалось найти лишь 6 июня: в могиле, где только недавно перезахоронили другого человека. Как такое возможно — неясно, однако поведение сотрудников кладбища изначально вызывало подозрения у родственников жертвы. Кстати, преступников удалось вычислить. Одним из них оказался товарищ пермяка Михаил. Он и двое его подельников арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, они пошли на это ради денег — после убийства из квартиры Дмитрия пропало несколько миллионов рублей.