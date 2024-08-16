Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 07:32

29-летнюю россиянку судят за жестокое убийство четырёх детей, мужа, брата и мамы

В Татарстане начался суд над женщиной, потерявшей всю семью в пожаре

Эльмира Гарданова с мужем. Обложка © VK / Эльмира Гарданова

Эльмира Гарданова с мужем. Обложка © VK / Эльмира Гарданова

В Татарстане начался судебный процесс над 29-летней Ильмирой Гардановой, обвинённой в гибели семьи. Её дети, мать, брат и супруг погибли при страшном пожаре в частном доме в деревне Саитово, сама женщина чудом осталась жива.

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар уничтожил не только дом, но и пристройки в деревне. Во время тушения частного дома сотрудники МЧС обнаружили тела семерых погибших, в том числе четырёх детей. После специалисты нашли следы легковоспламеняющейся жидкости, в связи с чем полиция усмотрела в трагедии намеренный поджог. По сведениям силовиков, в доме были установлены пожарные извещатели и все они были исправны на момент трагедии.

Тем не менее 29-летняя обвиняемая Ильмира Гарданова всё отрицает, настаивая, что пожар произошёл случайно. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более человек и умышленном уничтожении имущества. Соседи в вину женщины не верят и говорят, что она очень любила своих детей.

Пожар в иркутской многоэтажке унёс жизнь девятимесячной девочки
Пожар в иркутской многоэтажке унёс жизнь девятимесячной девочки

Напомним, что пожар в татарской деревне Саитово случился 18 июня 2023 года. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, спасатели боролись с огнём несколько часов. Погибли семь человек, выжила только одна женщина.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров