29-летнюю россиянку судят за жестокое убийство четырёх детей, мужа, брата и мамы

В Татарстане начался судебный процесс над 29-летней Ильмирой Гардановой, обвинённой в гибели семьи. Её дети, мать, брат и супруг погибли при страшном пожаре в частном доме в деревне Саитово, сама женщина чудом осталась жива.

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар уничтожил не только дом, но и пристройки в деревне. Во время тушения частного дома сотрудники МЧС обнаружили тела семерых погибших, в том числе четырёх детей. После специалисты нашли следы легковоспламеняющейся жидкости, в связи с чем полиция усмотрела в трагедии намеренный поджог. По сведениям силовиков, в доме были установлены пожарные извещатели и все они были исправны на момент трагедии.

Тем не менее 29-летняя обвиняемая Ильмира Гарданова всё отрицает, настаивая, что пожар произошёл случайно. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более человек и умышленном уничтожении имущества. Соседи в вину женщины не верят и говорят, что она очень любила своих детей.