Под Пермью убили главу территориального отдела СК, причиной могла стать ревность

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства руководителя территориального следственного отдела СК. Об этом происшествии сообщила пресс-служба ведомства. Личность жертвы не раскрывается.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью)», — отмечается в сообщении.

Вскоре был найден подозреваемый в расправе над служащим. В ближайшее время следствие представит ему обвинения и будет ходатайствовать об заключении под стражу. Правоохранители прорабатывают версию убийства на почве ревности.