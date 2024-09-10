Под Пермью убили главу территориального отдела СК, причиной могла стать ревность
В Пермском крае убили руководителя территориального следственного отдела СК
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства руководителя территориального следственного отдела СК. Об этом происшествии сообщила пресс-служба ведомства. Личность жертвы не раскрывается.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью)», — отмечается в сообщении.
Вскоре был найден подозреваемый в расправе над служащим. В ближайшее время следствие представит ему обвинения и будет ходатайствовать об заключении под стражу. Правоохранители прорабатывают версию убийства на почве ревности.
Недавно житель Омской области был приговорён к 19 годам колонии строгого режима за убийство беременной жены, которое он совершил с особой жестокостью. Супруг прыгал на животе беременной девушки за то, что она сломала портативную колонку.