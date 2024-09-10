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10 сентября, 06:35

Под Пермью убили главу территориального отдела СК, причиной могла стать ревность

В Пермском крае убили руководителя территориального следственного отдела СК

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства руководителя территориального следственного отдела СК. Об этом происшествии сообщила пресс-служба ведомства. Личность жертвы не раскрывается.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью)», — отмечается в сообщении.

Вскоре был найден подозреваемый в расправе над служащим. В ближайшее время следствие представит ему обвинения и будет ходатайствовать об заключении под стражу. Правоохранители прорабатывают версию убийства на почве ревности.

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Николай Рюмин
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