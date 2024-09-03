10-летний мальчик с особой жестокостью убил бывшего мэра и его дочь в США
В США 10-летний мальчик арестован за убийство экс-мэра Миндена и его дочери
В США десятилетний мальчик взят под стражу за двойное убийство – бывшего мэра городка Минден в штате Луизиана и его взрослой дочери. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции города Джареда Макайвера.
По информации телеканала, 82-летний Джо Корнелиус и его 31-летняя дочь были найдены с многочисленными дырками от пуль в воскресенье в доме градоначальника. Там также находился шестилетний ребёнок, с которым всё в порядке. Полиция выяснила, что убийца использовал два пистолета, выпустив в мужчину и женщину обе обоймы.
В содеянном признался 10-летний мальчик, который, как сообщают полицейские, приходился бывшему мэру родственником. Информация о том, зачем ему могла понадобиться смерть Корнелиуса и его дочери, пока не приводится.
«Наш город в шоке. Как 10-летний ребёнок мог совершить что-то столь злонамеренное?», — сказал Макайвер.
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