10-летний мальчик с особой жестокостью убил бывшего мэра и его дочь в США

В США десятилетний мальчик взят под стражу за двойное убийство – бывшего мэра городка Минден в штате Луизиана и его взрослой дочери. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции города Джареда Макайвера.

По информации телеканала, 82-летний Джо Корнелиус и его 31-летняя дочь были найдены с многочисленными дырками от пуль в воскресенье в доме градоначальника. Там также находился шестилетний ребёнок, с которым всё в порядке. Полиция выяснила, что убийца использовал два пистолета, выпустив в мужчину и женщину обе обоймы.

В содеянном признался 10-летний мальчик, который, как сообщают полицейские, приходился бывшему мэру родственником. Информация о том, зачем ему могла понадобиться смерть Корнелиуса и его дочери, пока не приводится.

«Наш город в шоке. Как 10-летний ребёнок мог совершить что-то столь злонамеренное?», — сказал Макайвер.