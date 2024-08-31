Двое извергов из села под Калининградом тушили окурки о восьмилетнего мальчика

Два жителя Неманского района Калининградской области насильно удерживали восьмилетнего мальчика и угрожали ему расправой. Один из мужчин решил, что школьник обижает его сына, и поэтому решил разобраться с ребёнком «по-взрослому»

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о противоправных действиях жителя Неманского района в отношении восьмилетнего сына односельчанки, с которой у данного мужчины был давний конфликт», — отмечается в сообщении регионального СК.





Тем временем канал Amber Mash уточняет, что изверги тушили окурки о мальчика. Они скрутили ему руки, угрожали сжечь его газовой горелкой и убить. Ребёнок рассказал обо всё маме, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку для выяснения всех деталей происшествия. В настоящее время один из подозреваемых, 50-летний мужчина, задержан. В его отношении рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.