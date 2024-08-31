Двое извергов из села под Калининградом тушили окурки о восьмилетнего мальчика
СК: В Калининградской области двое мужчин обвиняются в удержании ребёнка
Два жителя Неманского района Калининградской области насильно удерживали восьмилетнего мальчика и угрожали ему расправой. Один из мужчин решил, что школьник обижает его сына, и поэтому решил разобраться с ребёнком «по-взрослому»
«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о противоправных действиях жителя Неманского района в отношении восьмилетнего сына односельчанки, с которой у данного мужчины был давний конфликт», — отмечается в сообщении регионального СК.
Тем временем канал Amber Mash уточняет, что изверги тушили окурки о мальчика. Они скрутили ему руки, угрожали сжечь его газовой горелкой и убить. Ребёнок рассказал обо всё маме, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.
Следственный комитет инициировал доследственную проверку для выяснения всех деталей происшествия. В настоящее время один из подозреваемых, 50-летний мужчина, задержан. В его отношении рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в Приморском крае в отношении 39-летнего жителя было возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы пасынка. В июле текущего года мужчина связал железной цепью и привязал подростка к столбу в гараже в Чугуевке, затем избивал его шнуром и заклеил рот скотчем. Несколько часов ребёнок провёл в этом положении, пока его крики не привлекли внимание соседки, которая помогла освободить мальчика.
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