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13 августа, 02:20

Приморец приковал пасынка железной цепью к столбу и несколько часов избивал

В Приморье будут судить мужчину, приковавшего пасынка цепями к столбу

Житель Приморского края связал железной цепью и избил шнуром пасынка из-за плохого поведения. Как сообщает региональная прокуратура, теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом.

В сообщении указано, что в июле текущего года 39-летний обвиняемый силой завёл несовершеннолетнего сына сожительницы в находящийся в населённом пункте Чугуевка в гараж. Там мужчина металлической цепью привязал за шею подростка к столбу, а также связал его руки и заклеил скотчем рот, после чего несколько раз ударил его шнуром.

В таком положении пасынок провёл несколько часов. В какой-то момент его крики услышала соседка, после чего он был освобождён.

"Прокурор Чугуевского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что жительница Махачкалы в прямом эфире в Сети избила младенца. На кадры с многодетной блогершей обратили внимание в следователи СК РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Алексей Соловьёв
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