Многодетная блогерша из Махачкалы избила младенца в прямом эфире, обзывая гадом

В Дагестане начали проверку после информации о том, что жительница Махачкалы в прямом эфире в Сети избила младенца. На кадры с многодетной блогершей обратили внимание в СК России.

"В социальных медиа сообщается, что жительница города Махачкалы Республики Дагестан во время прямой трансляции в сети интернет жестоко обращалась со своим новорождённым ребенком, нанося ему удары… В СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – указано в сообщении.

По предварительным данным, жительница Махачкалы является многодетной матерью, она регулярно бьёт детей, употребляет запрещённые вещества и ведёт аморальный образ жизни. На тех самых кадрах она обзывает своего младшего ребёнка гадом и несколько раз бьёт, а затем пеленает.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Прокуратура Дагестана также организовала проверку по информации о жестоком обращении с ребёнком, устанавливаются обстоятельства случившегося.