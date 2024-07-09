Родители из Оренбурга выгуляли дочь в клетке на колёсиках и попали на видео

На кадрах мужчина и женщина идут по улице с багажом. Мужчина катит чемодан, а женщина — тележку с клеткой, в которой сидит маленькая девочка, которая, кажется, держит в руках какое-то небольшое животное или игрушку. Также, возможно, она сама захотела ехать в одной клетке с питомцем. RT предполагает, что вся эта ситуация может быть обусловлена тем, что родители решили поиграть с ребёнком в какую-то игру. При этом источник телеканала в правоохранительных органах указал на тот факт, что девочка не кричала, поэтому поводов считать, что на записи происходит что-то противозаконное, — нет. К примеру, похожим образом многие родители возят своих детей в тележках торговых центров.