Родители из Оренбурга выгуляли дочь в клетке на колёсиках и попали на видео
Родители из Оренбурга придумали необычный способ погулять со своей маленькой дочкой — они провезли девочку по улицам, запертой в клетке на колёсиках. Видео с необычным семейным променадом, снятое очевидцами, было опубликовано в социальных сетях.
Родители из Оренбурга выгуливают свою дочь в клетке с ручкой и колёсиками. Видео © Telegram / Типичный Оренбург
На кадрах мужчина и женщина идут по улице с багажом. Мужчина катит чемодан, а женщина — тележку с клеткой, в которой сидит маленькая девочка, которая, кажется, держит в руках какое-то небольшое животное или игрушку. Также, возможно, она сама захотела ехать в одной клетке с питомцем. RT предполагает, что вся эта ситуация может быть обусловлена тем, что родители решили поиграть с ребёнком в какую-то игру. При этом источник телеканала в правоохранительных органах указал на тот факт, что девочка не кричала, поэтому поводов считать, что на записи происходит что-то противозаконное, — нет. К примеру, похожим образом многие родители возят своих детей в тележках торговых центров.
Инцидент напоминает случай, о котором Life.ru рассказывал ранее: жительница Кубани решила преподать урок своим сыновьям за баловство в салоне авто, высадила их из машины и загнала в будку-прицеп, в которой ехала их собака, после чего продолжила путь в гордом одиночестве. Неподдающуюся воображению картину увидели другие участники дорожного движения и, вполне обоснованно предположив, что детей похитили, сообщили о подозрительной процессии в полицию. Силовики остановили машину и выяснили, что о похищении речи не идёт. Правда, в отличие от случая в Оренбурге, здесь нарушение закона налицо — такие воспитательные методы напрямую противоречат правилам перевозки людей.
Telegram / Типичный Оренбург