Полиция устроила погоню за матерью, возившей сыновей по Кубани в клетке с собакой
В Краснодарском крае мать наказала детей, пересадив их в будку к собаке
Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Обложка © T.me / SHOT
На Кубани мать наказала своих детей за баловство в салоне автомобиля, пересадив их в будку-прицеп, где ехала собака. Жуткие кадры публикует SHOT.
Chevrolet Niva c будкой-прицепом для собаки, в которой мать перевозит двух несовершеннолетних сыновей. Видео © T.me / SHOT
Абсурдное зрелище предстало перед очевидцами на участке трассы Тимашёвск — Гречаная Балка в Краснодарском крае. В прицепе позади Chevrolet Niva вместе с псом ехали двое несовершеннолетних мальчиков. Водители решили, что детей похитили какие-то злоумышленники, связались с полицией и сообщили ориентировку на авто. Полицейские догнали машину и выяснили, что детей никто не похищал, — в будку их отправила родная мать. На неё оформили протокол из-за нарушения правил перевозки людей, а данные семьи направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Фото © T.me / SHOT
А 8 сентября Лайф рассказывал, что в Томской области разъярённая мать заставила десятилетнюю девочку на коленях извиняться за то, что та взяла телефон её сына. Из-за пережитого стресса у школьницы возникла тревожная реакция, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.