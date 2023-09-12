Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 16:56

Полиция устроила погоню за матерью, возившей сыновей по Кубани в клетке с собакой

В Краснодарском крае мать наказала детей, пересадив их в будку к собаке

<p>Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56817" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Обложка © T.me / SHOT

На Кубани мать наказала своих детей за баловство в салоне автомобиля, пересадив их в будку-прицеп, где ехала собака. Жуткие кадры публикует SHOT.

Chevrolet Niva c будкой-прицепом для собаки, в которой мать перевозит двух несовершеннолетних сыновей. Видео © T.me / SHOT

Абсурдное зрелище предстало перед очевидцами на участке трассы Тимашёвск — Гречаная Балка в Краснодарском крае. В прицепе позади Chevrolet Niva вместе с псом ехали двое несовершеннолетних мальчиков. Водители решили, что детей похитили какие-то злоумышленники, связались с полицией и сообщили ориентировку на авто. Полицейские догнали машину и выяснили, что детей никто не похищал, — в будку их отправила родная мать. На неё оформили протокол из-за нарушения правил перевозки людей, а данные семьи направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Фото © T.me / SHOT

Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Фото © T.me / SHOT

В Москве пятеро детей вместе с матерью отравились во время ужина, съев кексы с наркотиками

В Москве пятеро детей вместе с матерью отравились во время ужина, съев кексы с наркотиками

А 8 сентября Лайф рассказывал, что в Томской области разъярённая мать заставила десятилетнюю девочку на коленях извиняться за то, что та взяла телефон её сына. Из-за пережитого стресса у школьницы возникла тревожная реакция, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров