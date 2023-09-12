Полиция устроила погоню за матерью, возившей сыновей по Кубани в клетке с собакой

На Кубани мать наказала своих детей за баловство в салоне автомобиля, пересадив их в будку-прицеп, где ехала собака. Жуткие кадры публикует SHOT.

Chevrolet Niva c будкой-прицепом для собаки, в которой мать перевозит двух несовершеннолетних сыновей. Видео © T.me / SHOT

Абсурдное зрелище предстало перед очевидцами на участке трассы Тимашёвск — Гречаная Балка в Краснодарском крае. В прицепе позади Chevrolet Niva вместе с псом ехали двое несовершеннолетних мальчиков. Водители решили, что детей похитили какие-то злоумышленники, связались с полицией и сообщили ориентировку на авто. Полицейские догнали машину и выяснили, что детей никто не похищал, — в будку их отправила родная мать. На неё оформили протокол из-за нарушения правил перевозки людей, а данные семьи направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Собачья будка-прицеп, в которую женщина посадила двух своих сыновей. Фото © T.me / SHOT