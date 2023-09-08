Томичка поставила одноклассницу сына на колени из-за смартфона и теперь может сесть на 15 лет
В Томской области мать заставила школьницу на коленях извиняться перед своим сыном
В Томской области разъярённая мать заставила десятилетнюю девочку на коленях извиняться за то, что та взяла телефон её сына. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в школе № 2 в селе Кожевниково. 32-летняя женщина пришла за сыном и никак не ожидала увидеть, что с телефоном мальчика играет его подруга. Мамаша так сильно разозлилась, что начала неистово кричать на бедную четвероклассницу, довела её до слёз и даже заставила встать на колени и извиниться.
После инцидента девочка долго не могла успокоиться, из-за чего её пришлось показывать медикам. Врачи заявили, что из-за пережитого стресса у неё возникла тревожная реакция, которая оценивается как тяжкий вред здоровью. Родители пострадавшей обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего". Неадекватной родительнице теперь грозит до 15 лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Екатеринбурга избил подростка за то, что тот "усомнился в возрасте" его спутницы. Всё произошло в битком набитом автобусе, когда мальчик возвращался домой. Кондукторша приняла его за безбилетника и стала ругать, после чего к ней подключилась ещё одна пассажирка. В ответ мальчик обратился к ней и назвал женщиной, за что сразу получил удар от её кавалера.
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