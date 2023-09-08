Томичка поставила одноклассницу сына на колени из-за смартфона и теперь может сесть на 15 лет

В Томской области разъярённая мать заставила десятилетнюю девочку на коленях извиняться за то, что та взяла телефон её сына. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в школе № 2 в селе Кожевниково. 32-летняя женщина пришла за сыном и никак не ожидала увидеть, что с телефоном мальчика играет его подруга. Мамаша так сильно разозлилась, что начала неистово кричать на бедную четвероклассницу, довела её до слёз и даже заставила встать на колени и извиниться.

После инцидента девочка долго не могла успокоиться, из-за чего её пришлось показывать медикам. Врачи заявили, что из-за пережитого стресса у неё возникла тревожная реакция, которая оценивается как тяжкий вред здоровью. Родители пострадавшей обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего". Неадекватной родительнице теперь грозит до 15 лет колонии.