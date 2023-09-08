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8 сентября, 07:50

Томичка поставила одноклассницу сына на колени из-за смартфона и теперь может сесть на 15 лет

В Томской области мать заставила школьницу на коленях извиняться перед своим сыном

В Томской области разъярённая мать заставила десятилетнюю девочку на коленях извиняться за то, что та взяла телефон её сына. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в школе № 2 в селе Кожевниково. 32-летняя женщина пришла за сыном и никак не ожидала увидеть, что с телефоном мальчика играет его подруга. Мамаша так сильно разозлилась, что начала неистово кричать на бедную четвероклассницу, довела её до слёз и даже заставила встать на колени и извиниться.

После инцидента девочка долго не могла успокоиться, из-за чего её пришлось показывать медикам. Врачи заявили, что из-за пережитого стресса у неё возникла тревожная реакция, которая оценивается как тяжкий вред здоровью. Родители пострадавшей обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего". Неадекватной родительнице теперь грозит до 15 лет колонии.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Екатеринбурга избил подростка за то, что тот "усомнился в возрасте" его спутницы. Всё произошло в битком набитом автобусе, когда мальчик возвращался домой. Кондукторша приняла его за безбилетника и стала ругать, после чего к ней подключилась ещё одна пассажирка. В ответ мальчик обратился к ней и назвал женщиной, за что сразу получил удар от её кавалера.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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