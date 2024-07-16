Россиянка избила сына кочергой и заставила выпить антижир за замечание из-за пьянок

В посёлке Камарчага Манского района Красноярского края горе-мать сначала избила 11-летнего сына кочергой, а после заставила выпить чистящее средство для удаления жира "Азелит". Ребёнка спас отец Максим, который вовремя вернулся домой.

Жительница Камарчаги избила 11-летнего сына кочергой и заставила выпить "Азелит". Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"Такого [никогда раньше] не было. Они с сыном всё лето были вместе, работали, рассадой занимались. Помогал маме, полол траву. Конфликтов не было у них. Конечно, не без криков, но чтобы такое… Я просто в шоке, не верю в это. Приехал и увидел, что сына тошнит. Вызвал скорую помощь. Пока они час ехали, я паниковал. Думал, что просто плохо ему. Сын говорил, что ему просто горло жжёт", — объяснил муж в беседе с 360.ru.

Мужчина не верил, что его 34-летняя супруга смогла бы ударить сына кочергой. По его мнению, это просто невозможно, так как это железка из металла в два миллиметра и при ударе мальчик бы просто не выжил.

Следственный комитет по региону уже завёл дело по статье "Покушение на убийство". В рамках допроса горе-мать рассказала, что пришла 13 июля домой от подруги в нетрезвом состоянии. Сын упрекнул дамочку в употреблении напитков, и тогда обиженная мадам взяла металлическую кочергу и ударила мальчика по голове, а потом налила в стакан моющее средство и заставила его выпить. Мальчика доставили в больницу, он в тяжёлом состоянии.

В ходе предварительного следствия было установлено, что семья является полной, вполне адекватной и, кроме того, многодетной. В ней воспитывалось четверо несовершеннолетних детей. Сейчас они живут у бабушки.