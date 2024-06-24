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24 июня, 17:49

Горе-мать бросила младенца в подъезде московской многоэтажки

Прокуратура: Женщина оставила новорождённого ребёнка в подъезде дома в Москве

Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве в подъезде жилого дома нашли новорождённого малыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщина заходит в подъезд дома в Москве с младенцем на руках. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте на четвёртом этаже обнаружен новорождённый ребёнок. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, младенца в подъезде оставила его мама. На видео видно, как женщина заходит в дом с ребёнком на руках. В настоящее время мать ищут. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проводит проверку.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске. Женщина уехала на тусовку, но её выходку успела заметить местная жительница, которая сразу вызвала полицию. Мальчика оставили с бабушкой.

Дарья Нарыкова
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