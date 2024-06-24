Горе-мать бросила младенца в подъезде московской многоэтажки

В Москве в подъезде жилого дома нашли новорождённого малыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщина заходит в подъезд дома в Москве с младенцем на руках. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте на четвёртом этаже обнаружен новорождённый ребёнок. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, младенца в подъезде оставила его мама. На видео видно, как женщина заходит в дом с ребёнком на руках. В настоящее время мать ищут. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проводит проверку.