Горе-мать бросила младенца в подъезде московской многоэтажки
Прокуратура: Женщина оставила новорождённого ребёнка в подъезде дома в Москве
Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве в подъезде жилого дома нашли новорождённого малыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Женщина заходит в подъезд дома в Москве с младенцем на руках. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте на четвёртом этаже обнаружен новорождённый ребёнок. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, младенца в подъезде оставила его мама. На видео видно, как женщина заходит в дом с ребёнком на руках. В настоящее время мать ищут. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проводит проверку.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске. Женщина уехала на тусовку, но её выходку успела заметить местная жительница, которая сразу вызвала полицию. Мальчика оставили с бабушкой.