В Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске и уехала на тусовку

В Москве пьяная мать минувшей ночью бросила маленького сына в коляске на улице и уехала. Всё это произошло на глазах у местной жительницы, которая сразу же обратилась в полицию. В итоге правоохранители оперативно задержали горе-родительницу, а мальчика отдали бабушке, после чего они вместе поехали в больницу.

В Москве пьяная мать посреди ночи бросила ребёнка на улице в коляске и уехала. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам бдительной соседки, молодая мама странно передвигалась и чуть не перевернула коляску, а потом села в машину и куда-то уехала. Оперативники нашли её авто в районе Марфино. На видео, которое опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк, запечатлено, как девушка беззаботно пританцовывает ночью, совершенно забыв о сыне.

"В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД". Внятно пояснить свои действия правонарушительница не смогла", — указала Волк.